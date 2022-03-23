Доплачивать всем полицейским по 50 тысяч рублей предлагают в Приморье

Вопрос недокомплекта полицейских в Приморье обсудили на заседании Законодательного Собрания. Среди мер по улучшению условий работы правоохранителей прозвучало предложение доплачивать всем сотрудникам МВД по 50 тысяч рублей каждый месяц, сообщает ИА UssurMedia.
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