Доплачивать всем полицейским по 50 тысяч рублей предлагают в Приморье

Вопрос недокомплекта полицейских в Приморье обсудили на заседании Законодательного Собрания. Среди мер по улучшению условий работы правоохранителей прозвучало предложение доплачивать всем сотрудникам МВД по 50 тысяч рублей каждый месяц, сообщает ИА UssurMedia.