Ученики школы в Скреблово получают сухой паек вместо горячего обеда

Школьники в Скреблово получают сухой паек вместо горячего обеда. Родители оказались возмущены, а директор назвала ситуацию временными трудностями.
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