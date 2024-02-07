В «Царьграде» объяснили появление столба пламени на полигоне под Ижевском

Вечером в среду, седьмого февраля, сильный пожар заметили жители Удмуртии. Некоторые пользователи Сети начали предполагать, что на территории полигон Воткинского машиностроительного завода по производству ракет случилось возгорание, а кто-то даже начал писать о возможной атаке на завод.