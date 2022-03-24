Кудашов о будущем в «Динамо»: «Как владельцы решат, так и будет»

Алексей Кудашов не знает, останется ли он в «Динамо». Главный тренер бело-голубых высказался после вылета из Кубка Гагарина по итогам серии 2-го раунда с ЦСКА (0-4).

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