"Слово пацана. Кровь на асфальте": Wink.ru и START представили новый сериал

Восьмисерийная драма "Слово пацана. Кровь на асфальте" (18+) о переломном периоде в жизни страны в конце 1980-х создана кинокомпанией TOOMUCH Production и "НМГ Студией" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").