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Царьград

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Собянин сообщил о 3,6 млрд рублей выручки от "Сделано в Москве"

Собянин сообщил о 3,6 млрд рублей выручки от "Сделано в Москве"

Более 7,5 тысячи брендов участвуют в программе "Сделано в Москве". За четыре года их выручка превысила 3,6 млрд рублей.

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