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Loro Piana представила новую сумку Needle Shopper

Loro Piana представила новую сумку Needle Shopper

Loro Piana выпустила новую сумку Needle Shopper — лаконичный кожаный шопер с отсылкой к текстильному наследию дома.

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