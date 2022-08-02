Мой помощник

33 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ольга решетникова
    Заголовок очень напоминает "недоедУ". "сухарики со вкусом сыра", "крем со вкусом креветок" и так далее.  По ГОСТ Р 52...Домашнее морожено...
  • Globo
    робот-пейсатель переводил с китайскима язика?Природный антибио...

«МЯСНАЯ СКАЗКА»! НЕВЕРОЯТНО ВКУСНЫЙ САЛАТИК С ГОВЯДИНОЙ И БАКЛАЖАНАМИ!

«МЯСНАЯ СКАЗКА»! НЕВЕРОЯТНО ВКУСНЫЙ САЛАТИК С ГОВЯДИНОЙ И БАКЛАЖАНАМИ!

Все мясные салатики по-своему хороши, но этот явно особенный!! Спросите почему??? Да просто особенный, потому что я очень люблю говядину, и очень люблю баклажаны!:)) А в сочетании они создают нереальную вкуснатищу, которую хочется готовить каждое утро на завтрак)))И угощать ею соседей, гостей, родственников, мужа и детей…и всех жильцов дома, квартиры, города:)) Которые безусловно будут не прочь вкусить самый питательный и обалденный салатик на планете Земля! Это «Мясная сказка»!!! Вы еще не на кухне??) А вот как правильно готовить МЯСНУЮ СКАЗКУ, и все секреты приготовления смотрите в моем коротеньком видео, и всем приятного аппетита!!! РЕЦЕПТ салата: Говядина — 200 г Баклажаны — 400 г Морковь — 1 шт.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх