«МЯСНАЯ СКАЗКА»! НЕВЕРОЯТНО ВКУСНЫЙ САЛАТИК С ГОВЯДИНОЙ И БАКЛАЖАНАМИ!

Все мясные салатики по-своему хороши, но этот явно особенный!! Спросите почему??? Да просто особенный, потому что я очень люблю говядину, и очень люблю баклажаны!:)) А в сочетании они создают нереальную вкуснатищу, которую хочется готовить каждое утро на завтрак)))И угощать ею соседей, гостей, родственников, мужа и детей…и всех жильцов дома, квартиры, города:)) Которые безусловно будут не прочь вкусить самый питательный и обалденный салатик на планете Земля! Это «Мясная сказка»!!! Вы еще не на кухне??) А вот как правильно готовить МЯСНУЮ СКАЗКУ, и все секреты приготовления смотрите в моем коротеньком видео, и всем приятного аппетита!!! РЕЦЕПТ салата: Говядина — 200 г Баклажаны — 400 г Морковь — 1 шт.