Немецкий ВПК и украинский призыв: скрытые цели Берлина

Глава МИД ФРГ: Украинские мужчины в Германии могут быть призваны Киевом на службу Источник фото: Reuters Немецкое правительство могло бы помочь Киеву вернуть украинских мужчин для призыва на военную службу, заявил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль в интервью заместителю главного редактора Bild.
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