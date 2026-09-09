Немецкий ВПК и украинский призыв: скрытые цели Берлина

Глава МИД ФРГ: Украинские мужчины в Германии могут быть призваны Киевом на службу Источник фото: Reuters Немецкое правительство могло бы помочь Киеву вернуть украинских мужчин для призыва на военную службу, заявил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль в интервью заместителю главного редактора Bild.