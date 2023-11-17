Из Газы выехали еще около 200 россиян и членов их семей

Из Газы через КПП «Рафах» выехали еще около 200 россиян и членов их семей. Эвакуированных направят в Каир, где сотрудники МЧС России окажут им всю необходимую помощь, включая медицинскую и психологическую.
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