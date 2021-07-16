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Восьмерых подростков спасли с яхт в Петербурге

Восьмерых подростков спасли с яхт в Петербурге

В Санкт-Петербурге спасатели сняли восьмерых подростков с яхт, которые уносило в Финский залив. В Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ начали проверку по данному факту, сообщается на сайте ведомства в четверг, 15 июля.

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