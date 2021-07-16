Восьмерых подростков спасли с яхт в Петербурге

В Санкт-Петербурге спасатели сняли восьмерых подростков с яхт, которые уносило в Финский залив. В Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ начали проверку по данному факту, сообщается на сайте ведомства в четверг, 15 июля.