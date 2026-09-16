Путин: жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Госдумы (ВИДЕО)

Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Госдумы, сказал президент России Владимир Путин.
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