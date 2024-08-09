Губерниев – о победе Хелиф на Олимпиаде: «Если дружба России и Алжира проверена десятилетиями, почему на Иман все накинулись? А поздравления где?»

«А вот объясните мне, если дружба России и Алжира проверена десятилетиями, крепкая и нерушимая, то почему все у нас накинулись на представительницу Алжира в боксе??? Иман Хелиф стала олимпийской чемпионкой!!! А поздравления где??? Как же так???» – написал в соцсетях комментатор Дмитрий Губерниев.