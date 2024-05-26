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Трамп: Главная угроза США исходит не из-за рубежа, а от фашистов изнутри

Трамп: Главная угроза США исходит не из-за рубежа, а от фашистов изнутри

Экс-лидер Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп поделился сведениями о том, что основные риски для державы создают не зарубежные силы, а коммунистические и фашистские государственные деятели, которые ограничивают граждан.

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