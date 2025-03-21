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Шойгу в Пхеньяне: Встреча с Ким Чен Ыном и руководством КНДР

Шойгу в Пхеньяне: Встреча с Ким Чен Ыном и руководством КНДР

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян для переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном и другими северокорейскими руководителями.

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