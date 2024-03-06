❕В Севастополе громкие звуки связаны с учениями Черноморского флота РФ «Громкие звуки в городе — это флот проводит учения и тренировку по ППДО, в том числе с применением стрелкового оружия.
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❕В Севастополе громкие звуки связаны с учениями Черноморского флота РФ «Громкие звуки в городе — это флот проводит учения и тренировку по ППДО, в том числе с применением стрелкового оружия.