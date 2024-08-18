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Крымская газета

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За склоки и оскорбления в чатах можно получить штраф или уголовный срок

За склоки и оскорбления в чатах можно получить штраф или уголовный срок

Склоки в чатах – что это? Срез современной человеческой культуры или проявление «клуба анонимных агрессоров»? Район на район Жителю Ялты назначили 200 часов обязательных работ за оскорбление чувств верующих.

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