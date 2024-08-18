За склоки и оскорбления в чатах можно получить штраф или уголовный срок

Склоки в чатах – что это? Срез современной человеческой культуры или проявление «клуба анонимных агрессоров»? Район на район Жителю Ялты назначили 200 часов обязательных работ за оскорбление чувств верующих.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии