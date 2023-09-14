Сотрудниками полиции установлен подозреваемый в мошеннических действиях в отношении пожилой калужанки

В дежурную часть УМВД России по городу Калуге обратилась пожилая местная жительница с заявлением о мошенничестве, совершенном под предлогом освобождения ее родственницы от уголовной ответственности.
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