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Сотрудниками полиции установлен подозреваемый в мошеннических действиях в отношении пожилой калужанки

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый в мошеннических действиях в отношении пожилой калужанки

В дежурную часть УМВД России по городу Калуге обратилась пожилая местная жительница с заявлением о мошенничестве, совершенном под предлогом освобождения ее родственницы от уголовной ответственности.

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