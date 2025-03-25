Стало известно, какое наказание грозит Депардье

Жерару Депардье грозит до 5 лет тюрьмы и крупный штраф Во Франции начался суд по делу известного актера Фото: открытые источники Во Франции начался громкий судебный процесс над Жераром Депардье — знаменитому актеру предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах к двум женщинам.