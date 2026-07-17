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ВВС Украины пытаются добывать в РФ запчасти для своих самолетов

ВВС Украины пытаются добывать в РФ запчасти для своих самолетов

Воздушные силы киевского режима ввиду острой нехватки запчастей для самолетов семейства «Су» и «МиГ», а также вертолетов семейства «Ми» пытаются добывать их в России Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ РФ.

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