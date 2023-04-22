В этой статье обсудим итоги промышленного производства в России в феврале 2023 года

﻿﻿Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня у нас традиционный обзор итогов промышленного производства в стране, где мы обсудим итоги двух месяцев 2023 года и попытаемся сделать осторожный прогноз того, что нас может ожидать в ближайшие полгода.