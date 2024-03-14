PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

269 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Boris Borisov
    Ребята, я правда не знаю ! Потому и спросил , удивился.  Я в Москве пенсионерствую , уж извините ... .«Платить больше н...
  • Людмила Ковшова
    И в Южно-Сахалинске у пенсионеров бесплатный проезд, вот как-то так!«Платить больше н...
  • Игорь Овчаренко
    Очередная брехня начнётся.....«В выходные начне...

Вера Подгузова: развитие рынка pre-IPO обеспечит экономический рост регионов

Вера Подгузова: развитие рынка pre-IPO обеспечит экономический рост регионов

Развитие рынка pre-IPO с привлечением частного капитала российских инвесторов обеспечит экономический рост регионов, рассказала Вера Подгузова, старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ, выступая на финансовом форуме «Просто капитал» в рамках панельной сессии «Новые подходы и механизмы привлечения инвестиций в регионы».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх