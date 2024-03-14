Вера Подгузова: развитие рынка pre-IPO обеспечит экономический рост регионов

Развитие рынка pre-IPO с привлечением частного капитала российских инвесторов обеспечит экономический рост регионов, рассказала Вера Подгузова, старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ, выступая на финансовом форуме «Просто капитал» в рамках панельной сессии «Новые подходы и механизмы привлечения инвестиций в регионы».
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