﻿Туляк заплатит 200 тысяч рублей штрафа за 37 случаев мошенничества

Суд признал 23-летнего парня из Тулы виновным в 37 эпизодах мошенничества. Он предлагал россиянам на сайте знакомств регистрироваться на разных сайтах и взламывал их аккаунты на "Госуслугах", сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
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