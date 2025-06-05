﻿Туляк заплатит 200 тысяч рублей штрафа за 37 случаев мошенничества

Суд признал 23-летнего парня из Тулы виновным в 37 эпизодах мошенничества. Он предлагал россиянам на сайте знакомств регистрироваться на разных сайтах и взламывал их аккаунты на "Госуслугах", сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.