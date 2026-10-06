В Сакском районе детям-сиротам вручили ключи от новых квартир

Восемь жителей региона в несовершеннолетнем возрасте остались без попечения родителей. Они состояли в списке нуждающихся в жилье, но квартиры так и не получили, сообщили в прокуратуре Крыма.
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