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ВЕСТИ КРЫМ

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В Сакском районе детям-сиротам вручили ключи от новых квартир

В Сакском районе детям-сиротам вручили ключи от новых квартир

Восемь жителей региона в несовершеннолетнем возрасте остались без попечения родителей. Они состояли в списке нуждающихся в жилье, но квартиры так и не получили, сообщили в прокуратуре Крыма.

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