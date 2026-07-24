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Киселевич: «В ЦСКА уже потихоньку встают на серьезные рельсы и в этом году выступят лучше, чем в прошлом»

Киселевич: «В ЦСКА уже потихоньку встают на серьезные рельсы и в этом году выступят лучше, чем в прошлом»

36-летний экс-защитник ЦСКА Богдан Киселевич высказался о перестроениях в армейских клубах КХЛ.36-летний экс-защитник ЦСКА Богдан Киселевич высказался о перестроениях в армейских клубах КХЛ.

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