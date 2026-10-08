Следователи проверяют случаи задержки скорых из-за шлагбаумов

Еще в нескольких российских регионах начаты расследования после того, как врачи скорой помощи не смогли оказать своевременную помощь пациентам.
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