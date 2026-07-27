«Дожили, нас поучает лидер, который просрал свою страну за три дня»: в России отреагировали на слова Токаева о «заморозке» СВО

В России отреагировали на слова Токаева о «заморозке» СВО Стоп-кадр видео на Кремлин ру Президент Казахстана на встрече с российским лидером в Омске прямо заявил об отказе выступить в роли посредника между сторонам конфликта - РФ и Украиной.