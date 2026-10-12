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Дом Леонтьева в Майами оформили в траст за $10, долю Киркорова отдали дочери за $100

Дом Леонтьева в Майами оформили в траст за $10, долю Киркорова отдали дочери за $100

Список российских звезд с недвижимостью в США пополнился: в марте 2026 года Сергей Лазарев стал владельцем квартиры в Майами-Бич.

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