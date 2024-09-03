Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Пока мы их не трогаем, проверок сверху не будет": Правда сотрудника колонии о шикарной жизни заключённых боевиков-мигрантов

"Пока мы их не трогаем, проверок сверху не будет": Правда сотрудника колонии о шикарной жизни заключённых боевиков-мигрантов

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Кровавая акция ваххабитов, которая произошла 23 августа в исправительной колонии № 19 в Волгоградской области, спустя всего 2,5 месяца после захвата заложников в ростовском СИЗО-1 вновь обнажила самые неприятные аспекты системы исправления наказаний в России.

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Комментарии
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Сергей Киселев
Неп
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19 час.
Галина Друзина
Пипец, в тюрме живут  и едят лучше, чем  пенсионеры, вот на кого уходят наши денежки, я теперь хожу в магазин только для того, чтоб посмотреть на еду.
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18 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Все это благодаря 30 летнему правления одного человека,ему&quot;спасибо&quot;
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14 час.

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