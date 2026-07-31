GIFT NIFTY | FLOW – Monitors Ongoing Structural Evolution GIFT NIFTY 50 INDEX FUTURES NSEIX:NIFTY1! kacraj GIFT NIFTY | FLOW – Monitors Ongoing Structural Evolution | 31-JUL-2026 GIFT NIFTY has advanced into the Behavioural Resistance Zone, extending its recovery from the Structural Pivot.
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