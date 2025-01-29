Переднее сальто после двух литров водки. Чем красноармейцы поражали солдат США во время встречи

За всю войну американские солдаты впервые получили возможность более-менее тесно пообщаться с военнослужащими Красной армии во время знаменитой встречи на Эльбе 25 апреля 1945 года и в последующие несколько недель.
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