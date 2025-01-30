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Свыше 80% посевных площадей Поморья отведут под кормовые культуры

Свыше 80% посевных площадей Поморья отведут под кормовые культуры

В 2025 году в Поморье порядка 88% посевных площадей планируется отвести под кормовые культурыВ 2025 году в Поморье планируют выделить около 88% посевных площадей под кормовые культуры, а 11% отвести под картофель и овощи, выращиваемые в открытом грунте.

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