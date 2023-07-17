На Дону  в результате ДТП сгорел легковой автомобиль

В Таганроге в ночь с 14 на 15 июля произошло ДТП, в результате которого сгорела легковушка. Об этом сообщили очевидцы.
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