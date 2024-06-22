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Газета.ру

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Психолог Агаева: паническим атакам наиболее подвержены жители мегаполисов

Психолог Агаева: паническим атакам наиболее подвержены жители мегаполисов

Приступы панических атак возникают внезапно, без явной причины, и могут случиться даже во время сна. Они не опасны и в большинстве случаев непродолжительны, но приводят к значительному ухудшению качества жизни человека.

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