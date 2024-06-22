Психолог Агаева: паническим атакам наиболее подвержены жители мегаполисов

Приступы панических атак возникают внезапно, без явной причины, и могут случиться даже во время сна. Они не опасны и в большинстве случаев непродолжительны, но приводят к значительному ухудшению качества жизни человека.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии