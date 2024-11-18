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В ВСУ пожаловались на нехватку половины артиллерийских боеприпасов

В ВСУ пожаловались на нехватку половины артиллерийских боеприпасов

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдается серьезная нехватка артиллерийских боеприпасов. Об этом заявил заместитель командующего ракетными войсками и артиллерией ВСУ, полковник Сергей Мусиенко, передает «РБК-Украина».

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