“Elon Musk tells biographer Walter Isaacson in a new podcast interview that the fizzled DOGE experiment, which the SpaceX and Tesla CEO once headed, proved there’s ‘no way we were gonna solve the deficit from within the government,'” Axios reports.
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