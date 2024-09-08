Петербург почтил память жертв блокады

Как сообщила 8 сентября пресс-служба Смольного, в церемонии приняли участие полномочный представитель главы государства в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Северной столицы Александр Беглов и члены городского правительства, председатель петербургского ЗакСа Александр Бельский, депутаты, представители конфессий, силовых ведомств.
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