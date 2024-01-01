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Украинские военные выпустили 17 натовских снарядов по Донецку и Горловке

Украинские военные выпустили 17 натовских снарядов по Донецку и Горловке

Вооруженные силы Украины выпустили 17 снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке и Донецку, заявили в представительстве Донецкой народной республике в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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