Украинские военные выпустили 17 натовских снарядов по Донецку и Горловке

Вооруженные силы Украины выпустили 17 снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке и Донецку, заявили в представительстве Донецкой народной республике в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).