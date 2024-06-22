В Санкт-Петербурге благодаря сотрудникам Госавтоинспекции будущая мама вовремя добралась до роддома

В одной из групп в социальной сети молодая мама поблагодарила инспекторов ДПС. 13 июня 2024 года у дома 503/1 по Выборгскому шоссе при съезде на КАД сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД старший лейтенант полиции Сергей Бойцов и старший лейтенант полиции Николай Фокин несли службу на служебном автомобиле «ХАВАЛ».