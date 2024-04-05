Анита Ракшина – участница конкурса «Росмолодежь. Гранты»: «Небезразличие к этому миру - как стимул к действию»

«Петербургский дневник» и молодежное пространство «ПРОСТО» продолжают свой совместный проект «Совет на миллион», в котором мы рассказываем о молодых петербуржцах, взявших крупные суммы в грантовом конкурсе Сегодня мы беседуем о проекте «Добро в кадре», инициатором которого выступила студентка второго курса Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения Анита Ракшина.