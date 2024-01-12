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Военное обозрение

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Конгрессмен от Демпартии об ударах по Йемену: Байден нарушил конституцию США

Конгрессмен от Демпартии об ударах по Йемену: Байден нарушил конституцию США

Байден назвал все те страны, которые участвуют в боевых действиях против Йемена.

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