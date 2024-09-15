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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг о старте СКА: «Все из-за нагрузки на предсезонке, называется суперкомпенсация – как пружина. Когда она разожмется – увидите совсем другой уровень игры»

Петербургский клуб одержал 2 победы в 5 матчах нынешнего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.  – Почему СКА проседает в третьих периодах? – Если посмотрите наши три сезона, то мы всегда так начинали.

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