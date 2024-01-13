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Магнитные бури 14 января 2024 года: сила и влияние

Магнитные бури 14 января 2024 года: сила и влияние

Магнитные бури 14 января 2024 года: сила и влияние Ольга ВайленкоЦентр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США представил прогноз солнечной и геомагнитной активности на 14 января.

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