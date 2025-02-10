Овечкин ударом шайбы травмировал вратаря «Юты»

Главный тренер «Юты» Андре Туриньи после матча заявил, что Ингрэм пройдет медобследование.фото: nhl.com/capitalsКапитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин травмировал голкипера «Юты» Коннора Ингрэма, пытаясь забросить шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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