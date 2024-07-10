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Режиссер Евгения Беркович сделала первое заявление после приговора

Режиссер Евгения Беркович сделала первое заявление после приговора

Режиссер Евгения Беркович, восьмого июля 2024 года приговоренная с драматургом Светланой Петрийчук к шести годам лишения свободы по делу об оправдании терроризма из-за постановки спектакля «Финист — Ясный Сокол», сделала первое заявление.

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