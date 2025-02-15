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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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19-летний форвард «Салавата» Набиев о 3 голах в 3 матчах с «Ак Барсом» в сезоне: «Для нас «зеленое дерби» очень принципиально. В этих матчах забивать особенно приятно»

В пятницу шайба 19-летнего нападающего стала победной в матче Фонбет Чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» (3:0).

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