Светофор не будет работать сегодня в центре Петрозаводска

Технические работы пройдут на перекрестке проспекта Ленина и улицы Кирова Сегодня, 15 июля, а также в среду, 17 июля, в Петрозаводске временно прекратит работу светофор на пересечении проспекта Ленина и улицы Кирова.
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