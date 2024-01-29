Американский сенатор Грэм призвал ударить по "важным объектам" Ирана

Global Look Press/Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos Американский сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм призвал нанести удар "по важным объектам" Ирана после того, как одна из военных баз США на Ближнем Востоке снова подверглась атаке.
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