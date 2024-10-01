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Царьград

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Самолет с вице-премьером Чернышенко развернулся в небе у границ Ирана

Самолет с вице-премьером Чернышенко развернулся в небе у границ Ирана

Летевший в Катар самолет Ту-214 специального летного отряда «Россия» с правительственной делегацией во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, развернулся в небе у границ Ирана и совершил посадку в Минводах.

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