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Вопросы, которые нельзя задавать мужчинам на первом свидании

Вопросы, которые нельзя задавать мужчинам на первом свидании

«Бабы ищут мужчину с ресурсами, чтобы он был управляемым и эти ресурсы отдал ей! По сути бабам и не нужны мужчины, они ищут ресурсы на халяву! Хочется денег, а работать неохота!» Из возмущенной тирады мужчины, которому на свидании задали простой вопрос: «А кем ты, собственно, работаешь?».

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