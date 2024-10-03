Вопросы, которые нельзя задавать мужчинам на первом свидании

«Бабы ищут мужчину с ресурсами, чтобы он был управляемым и эти ресурсы отдал ей! По сути бабам и не нужны мужчины, они ищут ресурсы на халяву! Хочется денег, а работать неохота!» Из возмущенной тирады мужчины, которому на свидании задали простой вопрос: «А кем ты, собственно, работаешь?».